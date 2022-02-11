Думские фракции завершили консультации по проекту обращения о признании ДНР и ЛНР

«"Единая Россия» высказалась за поставки в ДНР и ЛНР военной продукции, а также оказание социальной помощи людям. КПРФ и "Справедливая Россия — За правду" поддержали проект постановления. ЛДПР выступила более радикально. "Новые люди" сформулируют свою позицию при обсуждении темы», — написал председатель нижней палаты парламента в своем Telegram-канале.

Володин указал, что Украина не исполняет обязательства, предусмотренные Минскими соглашениями, и продолжает обстрелы в Донбассе, пишет РИА ФАН. Поэтому в вопросе признания ДНР и ЛНР речь идет о «защите жизней наших граждан и соотечественников», проживающих на этих территориях.

По словам спикера Госдумы, парламентарии могут незамедлительно рассмотреть проект постановления о необходимости признания самопровозглашенных республик, либо направить документ в правительственные структуры для получения отзывов и затем вынести на рассмотрение.

«Данный вопрос планируем обсудить на заседании Совета Думы в понедельник, 14 февраля», — заключил Володин.

Проект обращения к президенту РФ о необходимости признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР был внесен в Госдуму в январе. С такой инициативой выступили депутаты от КПРФ, напоминает Газета.ру.

