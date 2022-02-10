«Депутаты - патриоты!»: Бородай верит в признание ДНР и ЛНР

Депутаты Госдумы поддержат признание республик Донбасса, тем более что Украина не собирается выполнять Минские соглашения, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай («Единая Россия»).

Ранее стало известно, что профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками 15 февраля может рассмотреть проект КПРФ о необходимости признания ДНР и ЛНР. Бородай выступает за это предложение.