«Депутаты - патриоты!»: Бородай верит в признание ДНР и ЛНР
Экс-премьер ДНР, единорос Александр Бородай считает, что России следует признать независимость республик Донбасса.
Депутаты Госдумы поддержат признание республик Донбасса, тем более что Украина не собирается выполнять Минские соглашения, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай («Единая Россия»).
Ранее стало известно, что профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками 15 февраля может рассмотреть проект КПРФ о необходимости признания ДНР и ЛНР. Бородай выступает за это предложение.
«Я уверен в том, что подавляющее число депутатов – настоящие патриоты нашей родины. Донбасс, на мой взгляд, уже является частью России де-факто и, конечно, должен стать ею де-юре, шагом к чему является признание республик», - отметил он.
При этом, по его словам, «ни у кого из оппонентов России нет желания выполнять Минские соглашения».
«Идет дипломатическая игра, и не более того. Ни Франция, ни США никогда не хотели убедить Украину выполнять Минские соглашения, у них нет такого мотива. Украина управляется США. Как можно заставить раба, крепостного, слугу делать или не делать что-то – у него вообще нет собственной инициативы. Украина нужна Западу как орудие шантажа или прямой военной угрозы по отношению к России. Тем более, что есть славянское мясо, которое можно бросить в бой против таких же славян», - заключил Бородай.
Ранее украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в случае признания Россией ДНР и ЛНР власти Украины воспримут такой шаг как проявление российской агрессии и нарушение Минских соглашений, а для простых украинцев во всем будет виноват Владимир Путин.
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