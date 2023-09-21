«Дойдет до катастрофы»: Спор Украины и Польши из-за зерна обостряется
Зеленский обвинил Варшаву в «подыгрывании» Москве, на фоне чего Польша сравнила его с «утопающим». Между тем во Франции призвали остановить Зеленского.
Президента Украины Владимира Зеленского необходимо остановить, пока его действия не привели к катастрофе. Об этом заявил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
«Польша "срочно" вызвала в МИД посла Украины после того, как Зеленский обвинил с полуслова страну в поддержке России (обвинение, кстати, бредовое, зная Польшу...)!», — написал он.
По словам Филиппо, Варшава дала Зеленскому «больше всего» и приняла много украинских беженцев.
«Это еще раз доказывает его (Зеленского – ред. НСН) безумный и до крайности своенравный характер: он никогда не захочет мира и дойдет до катастрофы, если его не остановить», — возмутился Филиппо.
Так, президент Польши Анджей Дуда 20 сентября в ходе выступления на Генассамблее ООН сравнил Украину с утопающим, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.
«Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить тебя за собой», - приводит слова Дуды Reuters.
Президент отметил, что Украина оказалась в очень сложной ситуации, поэтому стала «хвататься за все, что может». Однако Варшава, указал он, должна действовать в собственных интересах и поступать так, чтобы защитить себя.
Союзники ранее поругались из-за зерна. В минувшую пятницу, 15 сентября, Европейская комиссия (ЕК) приняла решение не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в Венгрию, Румынию, Польшу, Словакию и Болгарию.
Вскоре после этого Польша, Венгрия и Словакия в одностороннем порядке ввели эмбарго на зерно с Украины. В частности, Будапешт продлил запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Кроме зерновых, туда вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
После решений Польши, Венгрии и Словакии продлить эмбарго, Минэкономики Украины заявило, что Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против этих трех стран. В свою очередь министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус 18 сентября заявил, что Варшава не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос с экспортом зерна.
Ситуация стала еще больше накаляться, когда встреча Дуды и Зеленского, которая должна была состояться на полях ГА ООН в Нью-Йорке, была отменена в последний момент. Об этом сообщило польское издание Rzeczpospolita. Отмечается, что инициатива отменить встречу исходила от Дуды, а официальной причиной были названы «изменения в графике» президента Польши.
При этом в ходе выступления на ГА ООН 19 сентября Зеленский отметил «некоторых друзей», которые отказались покупать украинское зерно в ущерб своим фермерам. Он также обвинил эти страны в фальшивой солидарности. По мнению Зеленского, подобными действиями они подыгрывают Москве.
После выступления Зеленского, пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что в Польше надеются на то, что слова украинского президента о «некоторых друзьях» относятся не к Варшаве. Он также отметил, что поведение Киева в контексте продления эмбарго на зерно является следствием лобби украинских олигархов.
Польские политологи отмечают, что прекрасно понимают неизменную позицию Варшавы. Польский политолог Якуб Корейба отмечал в интервью НСН, что Варшава будет защищать национальные интересы и не позволит украинской пшенице разрушать цены на внутреннем рынке.
«Польское правительство и законы существуют для защиты польских граждан, а не для защиты интересов нескольких украинских латифундистов, которые умеют очень хорошо лоббировать свои интересы. Большинство этих агрохолдингов – это олигархические структуры, которые зарегистрированы в Люксембурге или на Кипре, то есть, они налоги в украинский бюджет не платят. Зато платят что-то кому-то за лоббирование интересов», - говорил он.
В свою очередь немецкие эксперты отмечают, что в западном обществе в целом наблюдается сильное разочарование в Украине. Немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН заявил, что странам уже трудно помогать Украине так, как это было последние полтора года. По его словам, у Киева есть только один выход – идти на переговоры с РФ и завершить конфликт.
«Наблюдается очень большая усталость в западном обществе и сильное разочарование европейских элит в том, что, несмотря на всю поддержку, которую получила Украина, она не смогла вернуть себе территории. Польша становится не главным спонсором и помощником Украины, а где-то даже ее критиком. Раньше Украина получала поддержку, в которой она нуждалась, но сейчас все это оказывается под большим вопросом, так как другие страны начинают думать в первую очередь о своих гражданах. Никто Украину сдавать не хочет, но и помогать ей так, как это было последнее полтора года, людям тоже уже тяжко. Украине нужно делать выводы, а он тут только один – идти на дипломатические переговоры», - сказал собеседник НСН.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя спор между Украиной и Польшей по поводу экспорта зерна, отметил, что эти разногласия далеко не последние и продолжение конфликтов впереди. Россия, в свою очередь, внимательно наблюдает за развитием ситуации, указал он, передает «Радиоточка НСН».
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