«Это еще раз доказывает его (Зеленского – ред. НСН) безумный и до крайности своенравный характер: он никогда не захочет мира и дойдет до катастрофы, если его не остановить», — возмутился Филиппо.

Так, президент Польши Анджей Дуда 20 сентября в ходе выступления на Генассамблее ООН сравнил Украину с утопающим, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.

«Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить тебя за собой», - приводит слова Дуды Reuters.

Президент отметил, что Украина оказалась в очень сложной ситуации, поэтому стала «хвататься за все, что может». Однако Варшава, указал он, должна действовать в собственных интересах и поступать так, чтобы защитить себя.

Союзники ранее поругались из-за зерна. В минувшую пятницу, 15 сентября, Европейская комиссия (ЕК) приняла решение не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в Венгрию, Румынию, Польшу, Словакию и Болгарию.

Вскоре после этого Польша, Венгрия и Словакия в одностороннем порядке ввели эмбарго на зерно с Украины. В частности, Будапешт продлил запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Кроме зерновых, туда вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.