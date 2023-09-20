«Усталость и разочарование»: Запад не видит смысла в дальнейшей помощи Украине
Польша сейчас становится не главным помощником Украины, а ее критиком, заявил НСН немецкий политолог Рар.
У Украины только один выход - идти на переговоры. Все остальное приведет не только к военным, но и к дипломатическим потерям, заявил НСН политолог Александр Рар.
Ранее президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который может утянуть на дно пытающихся ему помочь. Политик подчеркнул, что Киев находится в очень сложной ситуации и «хватается за все, что может». По словам президента Польши, Варшава должна действовать в своих интересах и предпринимать меры для того, чтобы защитить себя от бизнес-кругов, которые «хотели бы продавать зерно как можно быстрее и по минимальной цене».
«Сейчас наблюдается очень большая усталость в западном обществе и сильное разочарование европейских элит в том, что, несмотря на всю поддержку, которую получила Украина, она не смогла вернуть себе территории. Польша становится не главным спонсором и помощником Украины, а где-то даже ее критиком. Это будет иметь очень негативные последствия для Украины. Не знаю, понимает ли это Зеленский. Он сейчас старается заставить всех делать то, что нужно Украине. Немецкое правительство продолжит поддерживать Киев до последнего, да. Они настолько ценностно смотрят на Украину. Со стороны других стран такого нет. Думаю, Украине нужно делать выводы, а он тут только один – идти на дипломатические переговоры. Все остальное приведет не только к военным, но и к дипломатическим потерям», - сказал собеседник НСН.
По его словам, Украина считает, что все страны мира ей должны по моральным соображениям.
«Украина видит себя самой главной жертвой мировой политики, якобы все Украине должны по моральным соображениям. Они говорят, что защищают не себя, а Запад и задаются вопросом, как вы смеете нас в этой борьбе не поддерживать. Зеленский и его команда в это верят, верят в то, что они стали каким-то форпостом в западной священной войне против России. Но оказывается, что это не так. Каждый думает сам о себе. Раньше Украина получала поддержку, в которой она нуждалась, но сейчас все это оказывается под большим вопросом, так как другие страны начинают думать в первую очередь о своих гражданах. Никто Украину сдавать не хочет, но и помогать ей так, как это было последнее полтора года, людям тоже уже тяжко», - заключил эксперт.
Ранее Польша запретила ввоз украинской сельхозпродукции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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