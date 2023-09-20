«Усталость и разочарование»: Запад не видит смысла в дальнейшей помощи Украине

Ранее президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который может утянуть на дно пытающихся ему помочь. Политик подчеркнул, что Киев находится в очень сложной ситуации и «хватается за все, что может». По словам президента Польши, Варшава должна действовать в своих интересах и предпринимать меры для того, чтобы защитить себя от бизнес-кругов, которые «хотели бы продавать зерно как можно быстрее и по минимальной цене».

«Сейчас наблюдается очень большая усталость в западном обществе и сильное разочарование европейских элит в том, что, несмотря на всю поддержку, которую получила Украина, она не смогла вернуть себе территории. Польша становится не главным спонсором и помощником Украины, а где-то даже ее критиком. Это будет иметь очень негативные последствия для Украины. Не знаю, понимает ли это Зеленский. Он сейчас старается заставить всех делать то, что нужно Украине. Немецкое правительство продолжит поддерживать Киев до последнего, да. Они настолько ценностно смотрят на Украину. Со стороны других стран такого нет. Думаю, Украине нужно делать выводы, а он тут только один – идти на дипломатические переговоры. Все остальное приведет не только к военным, но и к дипломатическим потерям», - сказал собеседник НСН.