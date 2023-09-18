«Борьба с олигархами»: В Польше объяснили претензии к Украине из-за зерна
Польский политолог Якуб Корейба заявил в эфире НСН, что Киеву предстоит сделать выбор между стратегическим союзом с Польшей и интересами олигархов из агрохолдингов.
Польша будет защищать национальные интересы и не позволит украинской пшенице разрушать цены на внутреннем рынке, заявил в интервью НСН польский политолог Якуб Корейба. Он призвал украинское правительство делать выбор в пользу союза с Варшавой, а не отстаивать интересы олигархов.
Замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка накануне заявил, что Киев собирается подать иск во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления ими запрета на ввоз украинского зерна. Корейба отметил, что Киев прекрасно понимает неизменную позицию Польши.
«Польское правительство и законы существуют для защиты польских граждан, а не для защиты интересов нескольких украинских латифундистов, которые умеют очень хорошо лоббировать свои интересы. Большинство этих агрохолдингов – это олигархические структуры, которые зарегистрированы в Люксембурге или на Кипре, то есть, они налоги в украинский бюджет не платят. Зато платят что-то кому-то за лоббирование интересов», - объяснил он.
По словам политолога, Украина сама должна сделать выбор в пользу национальных интересов, а не отстаивать позиции «богатых дядей».
«Союз с Польшей – это стратегический вопрос для Украины с точки зрения безопасности, а победа над олигархами – одно из условий движения Украины в сторону Евросоюза. Европейский выбор предполагает изменение философии функционирования государства. Национальный интерес страны должен быть выше, чем интерес нескольких богатых дядей. Никто в Польше не согласится на то, чтобы украинская пшеница разрушала цены на польском рынке. В Киеве отдают себе отчет в том, что у Польши не может быть другой позиции. То, что сейчас происходит, это урок для украинского правительства и указание на то, в какую сторону надо реформировать страну», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил «Радиоточке НСН», что Польша, Словакия и Венгрия не могут вводить односторонние ограничения на ввоз украинского зерна, но терпеть убытки страны тоже не готовы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Уральские авиалинии» возместят ущерб от севшего в поле самолета
- Приграничные страны Евросоюза не согласились с предложениями Украины по экспорту зерна
- Болельщики в Иране взяли штурмом отель, где остановился Роналду
- Путин передал в управление Росимущества норвежские доли компании Prime Print
- Путин поручил ускорить внедрение эскроу-счетов в индивидуальном строительстве
- Работе беспилотников зимой напророчили сложности
- Путин: Важно понимать причины ослабления рубля и своевременно принимать решения
- Путин продлил действие контрсанкций до конца 2024 года
- Собянин отправил в отставку правительство Москвы
- Россия выходит из совета Баренцева/Евроарктического региона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru