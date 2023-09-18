«Борьба с олигархами»: В Польше объяснили претензии к Украине из-за зерна

«Польское правительство и законы существуют для защиты польских граждан, а не для защиты интересов нескольких украинских латифундистов, которые умеют очень хорошо лоббировать свои интересы. Большинство этих агрохолдингов – это олигархические структуры, которые зарегистрированы в Люксембурге или на Кипре, то есть, они налоги в украинский бюджет не платят. Зато платят что-то кому-то за лоббирование интересов», - объяснил он.

По словам политолога, Украина сама должна сделать выбор в пользу национальных интересов, а не отстаивать позиции «богатых дядей».

«Союз с Польшей – это стратегический вопрос для Украины с точки зрения безопасности, а победа над олигархами – одно из условий движения Украины в сторону Евросоюза. Европейский выбор предполагает изменение философии функционирования государства. Национальный интерес страны должен быть выше, чем интерес нескольких богатых дядей. Никто в Польше не согласится на то, чтобы украинская пшеница разрушала цены на польском рынке. В Киеве отдают себе отчет в том, что у Польши не может быть другой позиции. То, что сейчас происходит, это урок для украинского правительства и указание на то, в какую сторону надо реформировать страну», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил «Радиоточке НСН», что Польша, Словакия и Венгрия не могут вводить односторонние ограничения на ввоз украинского зерна, но терпеть убытки страны тоже не готовы.

