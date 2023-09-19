Зеленский обвинил ЕС в превращении поставок украинского зерна в триллер
Президент Украины Зеленский обвинил страны Евросоюза в том, что они превратили вопрос поставок зерна в триллер, пишет ТАСС.
Зеленский отметил, что Украина запустила временный морской коридор для экспорта зерна и работает над сохранением сухопутных маршрутов.
«Тревожно видеть, как в это время некоторые наши друзья в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из поставок зерна триллер», - сказал президент Украины в ходе выступления на Генассамблее ООН.
Венгрия, Польша и Словакия ранее продлили запрет на ввоз украинского зерна. Киев подал против них иски во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Как сообщает «Радиоточка НСН», глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что шансов на возобновление зерновой сделки нет.
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