В Польше назвали неуместным недовольство Украины из-за ограничений импорта зерна

Польша подвергла критике недовольство Украины ограничениями поставок зерна. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу правительства Польши Матеуша Моравецкого.

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По словам политика, заявления украинского лидера Владимира Зеленского на эту тему крайне неуместны.

Премьер-министр Польши предупредил украинские власти, что в случае дальнейшей эскалации ситуации со стороны Киева Варшава предпримет соответствующие меры и следает последующие шаги в рамках эмбарго.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который может утопить пытающихся ему помочь. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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