В Польше назвали неуместным недовольство Украины из-за ограничений импорта зерна
Польша подвергла критике недовольство Украины ограничениями поставок зерна. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу правительства Польши Матеуша Моравецкого.
По словам политика, заявления украинского лидера Владимира Зеленского на эту тему крайне неуместны.
Премьер-министр Польши предупредил украинские власти, что в случае дальнейшей эскалации ситуации со стороны Киева Варшава предпримет соответствующие меры и следает последующие шаги в рамках эмбарго.
Ранее президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который может утопить пытающихся ему помочь. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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