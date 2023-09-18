В ЕС удивились жалобе Украины в ВТО из-за зерна
Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Евросоюза Януш Войцеховский заявил, что был удивлен исками Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу запрета на поставки зерна, пишет РИА Новости.
«Я удивлен тем путем, который выбрала Украина», - отметил чиновник.
Он пообещал, что компетентные службы Еврокомиссии изучат ситуацию и примут меры.
Украина в понедельник подала иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии. Страны проигнорировали рекомендации Еврокомиссии и в одностороннем порядке продлили запрет на ввоз украинского зерна, напоминает «Радиоточка НСН».
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