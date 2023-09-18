В ЕС удивились жалобе Украины в ВТО из-за зерна

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Евросоюза Януш Войцеховский заявил, что был удивлен исками Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу запрета на поставки зерна, пишет РИА Новости.

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«Я удивлен тем путем, который выбрала Украина», - отметил чиновник.

Он пообещал, что компетентные службы Еврокомиссии изучат ситуацию и примут меры.

Украина в понедельник подала иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии. Страны проигнорировали рекомендации Еврокомиссии и в одностороннем порядке продлили запрет на ввоз украинского зерна, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗерноУкраинаЕвросоюз

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