«Адмирал Левченко» и фрегат «Неустрашимый» сопроводили суда через Ла-Манш
Два торговых судна — «Генерал Скобелев» и Sparta, подпадающие под британские санкции, — прошли через Северное море и Ла‑Манш в сопровождении российских военных кораблей. Как отмечается на сайте ВМС Великобритании, за передвижением группы следили силы Королевского флота, однако никаких действий по задержанию предпринято не было.
Согласно информации из Лондона, изначально сопровождение обеспечивал большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», позже к нему присоединился фрегат «Неустрашимый».
Контроль за маршрутом российской группы вели эсминец HMS Duncan, фрегат HMS St Albans и патрульный корабль HMS Severn; также в операции участвовал вертолёт Merlin. Британские силы сопровождали суда вплоть до района французского Уэссана, после чего передали функцию наблюдения союзникам по НАТО.
Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал зеркальный ответ на захват российских торговых судов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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