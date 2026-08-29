СМИ рассказали о «зимней панике» на газовом рынке Европы

На фоне невысоких запасов на европейском газовом рынке нарастает напряжённость — СМИ характеризуют ситуацию как «зимнюю панику». Хотя физического недостатка газа зимой не предвидится, динамика цен вызывает опасения: стоимость топлива на эталонном европейском рынке в последние недели держалась выше 68€ за МВт·ч, то есть выросла более чем в два раза по сравнению с началом года.

Главный аналитик по сырьевым товарам банка SEB Бьярне Шильдроп отметил, что в ближайшее время не стоит рассчитывать на стабилизацию ситуации за счёт открытия Ормузского пролива и наращивания резервов — именно этих событий ранее ждали, чтобы сдержать рост цен. В итоге за последнюю неделю на рынке усилились тревожные настроения.



По прогнозу Goldman Sachs, если поставки газа с Ближнего Востока не восстановятся, цена в Европе может подняться выше 100€ за МВт·ч — такой уровень потребуется, чтобы стимулировать приток сжиженного природного газа.



Ситуация с запасами неоднородна по регионам: наиболее низкие показатели зафиксированы в Западной Европе. Так, в Германии хранилища заполнены примерно на 50%, в Бельгии — на 51%, в Нидерландах — на 45%. В то же время в Италии и Польше уровень запасов превышает 80%.



Особую обеспокоенность вызывает положение Великобритании: страна — один из крупнейших европейских потребителей газа, но её возможности по хранению топлива ограничены. По словам Криса О’Ши, главы британской энергетической компании Centrica, к предстоящей зиме у Великобритании практически не осталось запасов в хранилищах.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сказал НСН, что Европу ждут высокие цены на газ ближайшей зимой и следующим летом, а также необходимость импортировать большие объемы, чем обычно.

