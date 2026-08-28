США могут получить в собственность десятки миллиардов баррелей нефтяных запасов Венесуэлы
Администрация американского президента Дональда Трампа ведет переговоры с временным правительством Венесуэлы о получении доли в нефтяных месторождениях страны, сообщает Axios.
Речь идет более чем о десятке действующих месторождений с запасами около 90 млрд баррелей. Потенциальная сделка позволит Вашингтону более чем вдвое увеличить собственные нефтяные резервы за счет ресурсов Венесуэлы, обладающей крупнейшими в мире доказанными запасами нефти. В настоящее время обсуждаются условия соглашения.
Рассматриваемые месторождения ранее контролировались влиятельными представителями венесуэльской элиты и структурам, которые прежде находились под контролем Китая.
В обмен на получение США доли в собственности Венесуэла рассчитывает получить больше нефтяных доходов благодаря разработке месторождений частными компаниями, в том числе из США.
Ранее США разрешили Индии инвестировать в нефтедобычу в Венесуэле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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