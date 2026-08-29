ВС России установили контроль над Храповщиной в Сумской области

Путин принял участие в открытие новых школ в пяти российских регионах С 1 сентября в РФ ужесточатся требования к возврату технически сложных товаров Специалисты подготовили новые вакцины от меланомы для 12 пациентов В Рособрнадзоре сообщили об изменениях в ЕГЭ-2027 Синоптик рассказал о нетипичном «бабьем лете» в столичном регионе