ВС России установили контроль над Храповщиной в Сумской области

По данным Министерства обороны РФ, опубликованным в субботу, российские войска взяли под контроль населённый пункт Храповщина в Сумской области.

В России опровергли планы о мобилизации

В оперативной сводке ведомства уточняется, что успех достигнут благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Север».

Ранее российские военные взяли под контроль Рубежное и Новоандреевку в ДНР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Река Александр
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