ВС России установили контроль над Храповщиной в Сумской области
29 августа 202615:00
Александра Веснина
По данным Министерства обороны РФ, опубликованным в субботу, российские войска взяли под контроль населённый пункт Храповщина в Сумской области.
В оперативной сводке ведомства уточняется, что успех достигнут благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Север».
Ранее российские военные взяли под контроль Рубежное и Новоандреевку в ДНР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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