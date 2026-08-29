В Венесуэле раскрыли подробности нефтяной сделки с США
Договоренность о сотрудничестве в нефтяной сфере между США и Венесуэлой предусматривает разработку 17 месторождений. Об этом сообщила уполномоченный президент республики Делси Родригес в своем Telegram-канале.
По ее словам, сделка позволит увеличить добычу сырья с участием частных операторов.
«Предусматривается разработка 17 стратегических месторождений с доказанным потенциалом в 65 млрд баррелей нефти, инвестиции в размере более $100 млрд и более $209 млрд в виде налоговых поступлений для государства», - указала Родригес.
Как ожидается, соглашение поспособствует экономическому росту Венесуэлы, энергетической безопасности в Западном полушарии и большему равновесию на мировых рынках.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки с Венесуэлой, предусматривающей переход более 65 млрд баррелей нефтяных резервов республики под контроль Вашингтона.
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