Путин рассказал, как косатки едят белых медведей «как мелюзгу»
В ходе беседы с Дмитрием Баланчуковым — учителем китайского языка из Белгородской области — президент России Владимир Путин затронул тему суровых законов дикой природы, где выживание определяется силой. В качестве иллюстрации глава государства привёл пример пищевой цепочки: косатки охотятся на белых медведей. По словам Путина, важно открыто и без смягчений доносить до детей реалии окружающего мира.
Разговор начался с упоминания о ветеранах педагогического труда и поездки учителя на Северный полюс. Баланчуков высказал идею о совместных выездах в такие места, и это натолкнуло президента на ассоциацию с произведениями Джека Лондона: он вспомнил сюжет, где северные племена оставляли пожилых людей на растерзание волкам — из‑за того, что не могли брать их с собой. Путин признал, что картина выглядит жёстко, но такова была реальность тех сообществ. После этого он захотел узнать подробнее о впечатлениях педагога от поездки на Северный полюс.
Президент поинтересовался, насколько интересной оказалась поездка, на что учитель восторженно ответил, что она была невероятной. Путин, однако, не разделил этого воодушевления, заметив, что Северный полюс — это, по сути, просто белая пустыня. Затем он спросил, удалось ли Баланчукову увидеть белых медведей. Учитель подтвердил, что встретил двух огромных животных.
Развивая тему природных законов, Путин рассказал, что неподалёку от мест обитания белых медведей живут косатки, которые нападают на них стаей и буквально разрывают на части. Глава государства счёл такие сведения важными для обсуждения с детьми — чтобы у подрастающего поколения складывалось чёткое понимание устройства мира, а также причин тех или иных государственных решений.
Ранее Путин подписал указ о мерах безопасности критической инфраструктуры в условиях внешних угроз, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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