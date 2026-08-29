Кабмин продлил запрет на экспорт дизтоплива производителями до 30 сентября

Соответствующее постановление подписано, о чём проинформировала пресс‑служба правительства. В кабмине пояснили, что мера направлена на сохранение стабильности на внутреннем рынке топлива.



Напомним, общий запрет на экспорт топлива в России действует до 31 января 2027 года. При этом для производителей дизельного и судового топлива, а также газойлей ранее ограничение было установлено до 31 августа 2026 года — теперь его продлили ещё на месяц.



Ситуация обусловлена сочетанием факторов: в 2026 году на фоне сезонного роста спроса на топливо ряд нефтеперерабатывающих заводов проводит внеплановые ремонтные работы. Из‑за этого в отдельных регионах приходится вводить лимиты на объёмы продаж топлива на автозаправочных станциях.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин сказал НСН, что на смену запрету на экспорт дизельного топлива вряд ли придет лицензирование или квотирование экспорта, поскольку это гораздо более сложная и неудобная процедура.

