В Ростовской области число пострадавших при атаке БПЛА выросло до 11

В Пролетарском районе Ростова‑на‑Дону из‑за падения обломков беспилотника повреждены два многоквартирных дома.



По словам губернатора, двое пострадавших будут проходить лечение амбулаторно. В больницах Ростова и Аксайского района сейчас находятся 9 человек, среди них — четверо детей.

Ранее ВСУ атаковали рейсовый автобус «Лисичанск — Стаханов» в Луганской народной республике. Сообщается, что девять человек погибли, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

