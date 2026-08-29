В Ростовской области число пострадавших при атаке БПЛА выросло до 11

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь обновил данные о последствиях атаки БПЛА: число пострадавших достигло 11 человек. Изначально речь шла о семи пострадавших, но позже поступила дополнительная информация.

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В Пролетарском районе Ростова‑на‑Дону из‑за падения обломков беспилотника повреждены два многоквартирных дома.

По словам губернатора, двое пострадавших будут проходить лечение амбулаторно. В больницах Ростова и Аксайского района сейчас находятся 9 человек, среди них — четверо детей.

Ранее ВСУ атаковали рейсовый автобус «Лисичанск — Стаханов» в Луганской народной республике. Сообщается, что девять человек погибли, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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