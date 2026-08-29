Россиянам рассказали, когда пройдет индексация страховых пенсий в 2027 году
В 2027 году страховые пенсии проиндексируют два раза. Об этом агентству ТАСС рассказал Ярослав Нилов, возглавляющий комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Как пояснил депутат, законодательство предусматривает двухэтапную индексацию: первый этап запланирован на 1 февраля — размер повышения будет соответствовать уровню фактической инфляции; второй этап намечен на 1 апреля и будет зависеть от финансовых возможностей бюджета Социального фонда.
Нилов подчеркнул, что меры затронут обе категории пенсионеров — и тех, кто продолжает работать, и тех, кто уже вышел на заслуженный отдых. При этом для работающих пенсионеров предусмотрена дополнительная ежегодная корректировка выплат: она учитывает пенсионные коэффициенты, накопленные за год, и проводится традиционно 1 августа.
Ранее Нилов заявил, что внедрение цифрового рубля в России не означает принудительного перевода на такую форму пенсионных и зарплатных выплат, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Адмирал Левченко» и фрегат «Неустрашимый» сопроводили суда через Ла-Манш
- Число пропавших без вести россиян в Непале возросло
- Добьет организацию: Чему грозит выход Венесуэлы из ОПЕК «по инициативе» США
- ВС России установили контроль над Храповщиной в Сумской области
- В Курской области мужчина пострадал из-за взорвавшегося неизвестного предмета
- Кабмин продлил запрет на экспорт дизтоплива производителями до 30 сентября
- Россиянам рассказали, когда пройдет индексация страховых пенсий в 2027 году
- В Ростовской области число пострадавших при атаке БПЛА выросло до 11
- СМИ рассказали о «зимней панике» на газовом рынке Европы
- МО: ВС РФ освободили Рубежное и Новоандреевку в ДНР