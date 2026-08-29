Россиянам рассказали, когда пройдет индексация страховых пенсий в 2027 году

В 2027 году страховые пенсии проиндексируют два раза. Об этом агентству ТАСС рассказал Ярослав Нилов, возглавляющий комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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Как пояснил депутат, законодательство предусматривает двухэтапную индексацию: первый этап запланирован на 1 февраля — размер повышения будет соответствовать уровню фактической инфляции; второй этап намечен на 1 апреля и будет зависеть от финансовых возможностей бюджета Социального фонда.

Нилов подчеркнул, что меры затронут обе категории пенсионеров — и тех, кто продолжает работать, и тех, кто уже вышел на заслуженный отдых. При этом для работающих пенсионеров предусмотрена дополнительная ежегодная корректировка выплат: она учитывает пенсионные коэффициенты, накопленные за год, и проводится традиционно 1 августа.

Ранее Нилов заявил, что внедрение цифрового рубля в России не означает принудительного перевода на такую форму пенсионных и зарплатных выплат, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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