В Курской области мужчина пострадал из-за взорвавшегося неизвестного предмета

В посёлке Пристень Курской области 34‑летний мужчина получил тяжёлые травмы из‑за детонации предмета, который он поднял с земли. Об этом в соцсети «Макс» рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

В Севастополе при атаке БПЛА погиб один человек, трое пострадали

Со слов очевидцев, неизвестный предмет взорвался в момент, когда мужчина его поднял. В результате пострадавший получил серьёзные повреждения: у него диагностировали обширную рвано‑ушибленную рану в правой подвздошной области, проникающее ранение брюшной полости с повреждением кишечника, а также тяжёлое ранение правой кисти.

Пострадавшего экстренно доставили в Курскую областную больницу — его состояние оценивается как тяжёлое. Губернатор заверил, что медики приложат все усилия для оказания необходимой помощи.

Хинштейн вновь обратился к жителям с настоятельным призывом не поднимать никакие посторонние предметы. Он подчеркнул, что противник прибегает к коварным методам — не только дистанционно минирует территории, но и маскирует взрывные устройства под обычные бытовые вещи. Глава региона призвал граждан беречь себя и проявлять максимальную осторожность.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ в городе один человек погиб, еще трое пострадали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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