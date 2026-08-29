В Курской области мужчина пострадал из-за взорвавшегося неизвестного предмета
В посёлке Пристень Курской области 34‑летний мужчина получил тяжёлые травмы из‑за детонации предмета, который он поднял с земли. Об этом в соцсети «Макс» рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
Со слов очевидцев, неизвестный предмет взорвался в момент, когда мужчина его поднял. В результате пострадавший получил серьёзные повреждения: у него диагностировали обширную рвано‑ушибленную рану в правой подвздошной области, проникающее ранение брюшной полости с повреждением кишечника, а также тяжёлое ранение правой кисти.
Пострадавшего экстренно доставили в Курскую областную больницу — его состояние оценивается как тяжёлое. Губернатор заверил, что медики приложат все усилия для оказания необходимой помощи.
Хинштейн вновь обратился к жителям с настоятельным призывом не поднимать никакие посторонние предметы. Он подчеркнул, что противник прибегает к коварным методам — не только дистанционно минирует территории, но и маскирует взрывные устройства под обычные бытовые вещи. Глава региона призвал граждан беречь себя и проявлять максимальную осторожность.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ в городе один человек погиб, еще трое пострадали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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