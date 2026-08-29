В Курской области мужчина пострадал из-за взорвавшегося неизвестного предмета

Со слов очевидцев, неизвестный предмет взорвался в момент, когда мужчина его поднял. В результате пострадавший получил серьёзные повреждения: у него диагностировали обширную рвано‑ушибленную рану в правой подвздошной области, проникающее ранение брюшной полости с повреждением кишечника, а также тяжёлое ранение правой кисти.

Пострадавшего экстренно доставили в Курскую областную больницу — его состояние оценивается как тяжёлое. Губернатор заверил, что медики приложат все усилия для оказания необходимой помощи.



Хинштейн вновь обратился к жителям с настоятельным призывом не поднимать никакие посторонние предметы. Он подчеркнул, что противник прибегает к коварным методам — не только дистанционно минирует территории, но и маскирует взрывные устройства под обычные бытовые вещи. Глава региона призвал граждан беречь себя и проявлять максимальную осторожность.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ в городе один человек погиб, еще трое пострадали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

