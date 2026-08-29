Число пропавших без вести россиян в Непале возросло
По информации посольства России в КНР, восемь граждан РФ пропали без вести в районе стихийного бедствия на границе Непала и Китая.
В сообщении диппредставительства указано, что по данным на вечер 29 августа сведений об обнаружении этих людей не поступало.
Напомним, утром 26 августа обрушилась часть ледника на высоте более 5 тысяч метров — масса льда и породы рухнула в долину, быстро растаяла и превратилась в мощный селевой поток. Он перекрыл русло реки Лхенде, а после прорыва образовавшейся «дамбы» вода с грязью и камнями хлынула вниз по течению рек Бхоте‑Коши и Трисули, за полчаса поднявшись на 9 метров. Стихия разрушила дома, дороги, мосты и объекты энергетики в северных районах Непала, прежде всего в Расуве и Нувакоте.
Между тем министр финансов Непала оценил размер ущерба от наводнения в миллиарды долларов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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