Путин заявил, что Россия в состоянии удовлетворить потребности Китая в энергоносителях

Президент РФ Владимир Путин заявил, что энергетическое взаимодействие между Москвой и Пекином расширяется, сообщает РИА Новости.

По его словам, российский бизнес в состоянии удовлетворить потребности Китая в энергоносителях.

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ФОТО: РИА Новости
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