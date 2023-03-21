Россия и Китай договорились вместе осваивать Северный морской путь
Россия и Китай создадут совместный рабочий орган по проекту «Северный морской путь», заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой Китая Си Цзиньпином.
Отмечается, что он будет предназначен для развития и освоения маршрута. Путин объявил о готовности к созданию совместного органа по развитию этого морского пути.
Ранее премьер РФ Михаил Мишустин сообщил, что Москва и Пекин работают над новыми проектами, которые поспособствуют увеличению перевозок по двум маршрутам.
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