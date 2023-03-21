Ушаков: Путин не планирует встречу с Байденом после переговоров с Си Цзиньпином
Российский лидер Владимир Путин не планирует проводить встречу с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что такая встреча в ближайшее время не планируется. Кроме того, Ушаков указал, что на переговорах с Китаем не обсуждалась тема возможного ареста экс-президента США Дональда Трампа.
Ранее, 21 марта, Си Цзиньпин приехал в Дом правительства России на встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Китайский лидер и глава российского правительства поприветствовали друг друга рукопожатием. При этом 20 марта Си Цзиньпин встретился с президентом России Владимиром Путиным. Тогда лидер КНР заявил, что Пекин готов вместе с Москвой охранять основанный на международном праве миропорядок, сообщает НСН.
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