Китай намерен содействовать оптимизации регулярных поездок между Россией и КНР

Власти Китая буду делать все для создания благоприятных условий для осуществления регулярных поездок между Россией и КНР. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, слова которого приводит ТАСС.

Посол КНР: Китай будет стоять с Россией «спина к спине»

Он отметил, что посольство и консульства КНР в России ускорили выдачу виз российским гражданам. По словам представителя МИД, китайская сторона упорно работает и предоставляет россиянам услуги самого высокого качества.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в разговоре с НСН отмечал, что туры в Китай будут пользоваться большой популярностью среди россиян. Однако, по его словам, сначала нужно дождаться введения группового безвизового режима и доступной авиационной перевозки.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры