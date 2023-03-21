Китай намерен содействовать оптимизации регулярных поездок между Россией и КНР
Власти Китая буду делать все для создания благоприятных условий для осуществления регулярных поездок между Россией и КНР. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что посольство и консульства КНР в России ускорили выдачу виз российским гражданам. По словам представителя МИД, китайская сторона упорно работает и предоставляет россиянам услуги самого высокого качества.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в разговоре с НСН отмечал, что туры в Китай будут пользоваться большой популярностью среди россиян. Однако, по его словам, сначала нужно дождаться введения группового безвизового режима и доступной авиационной перевозки.
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