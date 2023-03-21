Столтенберг: Китай должен вести переговоры с Зеленским, если хочет говорить о мире

Руководство КНР должно вести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, если Пекин хочет говорить о мире. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, слова которого приводит ТАСС.

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Он отметил, что китайское руководство должно "начать понимать" украинскую точку зрения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что западные страны не желают допустить выхода на мирные переговоры по Украине. По его словам, Запад не позволяет украинским властям "даже думать об этом", сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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