Песков отметил революционность речи Путина на Мюнхенской конференции 2007 года

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Мюнхенскую речь 2007 года президента России Владимира Путина революционной. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Действительно, тогда в 2007 году эта речь была достаточно революционна с точки зрения прямоты изложения насущных проблем и с точки зрения очень стройного логически и концентрированного изложения мировоззрения российской стороны по проблемам архитектуры современной безопасности», — заявил Песков.

Песков подчеркнул, что в 2007 году было невозможно представить, что, к 2022 году международной и дипломатической риторике мир скатится к лексике времен «холодной войны», говоря о напряженности, деэскалации, разведении сил, о готовящейся агрессии, пишет Газета.ru.

«Наверное, то, что происходит сейчас, лишний раз подчеркивает правоту президента Путина. Путин говорил о разоруженческой проблематике, и, действительно, проблема ракет малой и средней дальности — это то, с чем мы живем сейчас», — отметил пресс-секретарь президента Росси.

Песков подчеркнул значение выступления Путина на международной конференции по безопасности в Мюнхене отметив широкое видение тех тенденций в будущем.

Россия представила предложения по безопасности в Европе в конце прошлого года. Среди предложений, в частности, юридически закрепить отказ НАТО от продвижения на восток.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаКонференцияМюнхенВладимир ПутинДмитрий Песков
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