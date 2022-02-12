Песков отметил революционность речи Путина на Мюнхенской конференции 2007 года
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Мюнхенскую речь 2007 года президента России Владимира Путина революционной. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Действительно, тогда в 2007 году эта речь была достаточно революционна с точки зрения прямоты изложения насущных проблем и с точки зрения очень стройного логически и концентрированного изложения мировоззрения российской стороны по проблемам архитектуры современной безопасности», — заявил Песков.
Песков подчеркнул, что в 2007 году было невозможно представить, что, к 2022 году международной и дипломатической риторике мир скатится к лексике времен «холодной войны», говоря о напряженности, деэскалации, разведении сил, о готовящейся агрессии, пишет Газета.ru.
«Наверное, то, что происходит сейчас, лишний раз подчеркивает правоту президента Путина. Путин говорил о разоруженческой проблематике, и, действительно, проблема ракет малой и средней дальности — это то, с чем мы живем сейчас», — отметил пресс-секретарь президента Росси.
Песков подчеркнул значение выступления Путина на международной конференции по безопасности в Мюнхене отметив широкое видение тех тенденций в будущем.
Россия представила предложения по безопасности в Европе в конце прошлого года. Среди предложений, в частности, юридически закрепить отказ НАТО от продвижения на восток.
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