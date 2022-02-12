СМИ: Госдепартамент США объявит об эвакуации посольства в Киеве

Государственный департамент США планирует в субботу объявить об эвакуации посольства Соединенных Штатов в Киеве. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

В Австралии призвали граждан страны покинуть Украину

«Официальные лица США заявляют, что госдепартамент планирует объявить в начале субботы, что все американские сотрудники посольства в Киеве должны будут покинуть страну в преддверии опасного российского вторжения», — отмечает агентство.

При этом собеседники AP подчеркнули, что часть дипломатов могут перевести на запад Украины, к границе с Польшей, чтобы США сохранили дипломатическое присутствие в стране.

Госдеп в конце января распорядился эвакуировать из Украины семьи американских дипломатов из-за «угрозы военных действий со стороны России». Примеру Вашингтона последовали Канада, Австралия и Германия, которые разрешили выехать рядовым сотрудникам посольств и семьям дипломатов. Кроме того, 11 февраля МИД Израиля объявил об эвакуации работников из Киева на фоне ситуации вокруг Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЭвакуацияУкраинаПосольство СШАГосударственный департамент США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры