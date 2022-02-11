«Ракеты и группировки»: В Госдуме заявили, что Россия ответит на размещение сил НАТО в Румынии
Депутат Юрий Швыткин заявил НСН, что действия НАТО являются ярким примером игнорирования требований России о безопасности.
Если НАТО разместит военный контингент в странах альянса на Черном море, то за Россией последуют ответные действия, страна усилит группировку на Калининградском направлении и разместит гиперзвуковые ракеты, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
НАТО согласилась на размещение военных контингентов в Румынии, Словакии и Болгарии. Министрам обороны стран НАТО предстоит подтвердить это решение на встрече, затем о грядущем размещении сил альянса объявят официально. Отмечается, что такие действия являются «реакцией на поведение России».
«У России есть, безусловно, адекватный ответ. Это и размещение одновременно зенитно-ракетных комплексов. Россия также может разместить в Белоруссии контингент. Также усиление группировки возможно на Калининградском направлении, возможно размещение гиперзвуковых ракет. Россия не собирается ни на кого нападать, но укреплять обороноспособность мы будем исходя из тех угроз, которые сегодня существуют. Размещение сил и средств НАТО – одна из составляющих таких угроз. Без внимания мы это оставлять не можем и не будем. Это яркий показатель игнорирования со стороны стран альянса тех требований, которые выдвинула Россия», - сказал Швыткин.
По его словам, НАТО продолжает действовать агрессивно под видом мнимой российской агрессии.
«Безусловно, мы понимаем, где агрессивно-провокационные планы, которые сегодня вынашивают страны альянса. В том числе, размещая на восточном фланге свои силы и средства. Они делают это под видом мнимой агрессии со стороны России, которая не соответствует действительности. Сегодня страны блока НАТО предпринимают все, чтобы усилить свои группировки в странах, близлежащих к нашему государству. Одновременно они вооружают Украину, снабжая ее оружием, инструкторами и наемниками, которые сейчас там присутствуют», - резюмировал Швыткин.
Ранее бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в беседе с НСН заявлял, что размещение боевых групп НАТО в районе Черного моря в Румынии будет абсолютно незаконным. По его словам, Россия уже упустила время, когда альянс приблизился и теперь страна должна быть готова ко всему.
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