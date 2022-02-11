«Ракеты и группировки»: В Госдуме заявили, что Россия ответит на размещение сил НАТО в Румынии

НАТО согласилась на размещение военных контингентов в Румынии, Словакии и Болгарии. Министрам обороны стран НАТО предстоит подтвердить это решение на встрече, затем о грядущем размещении сил альянса объявят официально. Отмечается, что такие действия являются «реакцией на поведение России».

«У России есть, безусловно, адекватный ответ. Это и размещение одновременно зенитно-ракетных комплексов. Россия также может разместить в Белоруссии контингент. Также усиление группировки возможно на Калининградском направлении, возможно размещение гиперзвуковых ракет. Россия не собирается ни на кого нападать, но укреплять обороноспособность мы будем исходя из тех угроз, которые сегодня существуют. Размещение сил и средств НАТО – одна из составляющих таких угроз. Без внимания мы это оставлять не можем и не будем. Это яркий показатель игнорирования со стороны стран альянса тех требований, которые выдвинула Россия», - сказал Швыткин.