В США предложили вводить санкции против стран, содействующих «агрессии РФ»

Американский сенатор Джеймс Лэнкфорд предложил законопроект, предполагающий введени санкций против стран, оказывающих содействие «агрессии РФ» в отношении Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

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Законопроект призывает при введении санкций не различать Россию и другую страну, способствующую агрессии в сторону Украины. Проект отдельно выделяет Белоруссию, поскольку, как указывает сентатор, на территории этой страны расположены российские войска.

Информация о возможном нападении РФ на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:СШАСанкции Против России
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