В США предложили вводить санкции против стран, содействующих «агрессии РФ»

Законопроект призывает при введении санкций не различать Россию и другую страну, способствующую агрессии в сторону Украины. Проект отдельно выделяет Белоруссию, поскольку, как указывает сентатор, на территории этой страны расположены российские войска.

Информация о возможном нападении РФ на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.

