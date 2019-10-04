Дипломат: Генассамблею ООН в Европу ради России не перенесут

4 октября 201910:57
Георгий Гагарин

Чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь напомнил в эфире НСН, почему это очень сложно сделать.



Перенести сессии первого комитета Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности, из США в Европу, поскольку все еще не решен вопрос с американскими визами для членов российской делегации, предложил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. А сейчас, считает дипломат, нужно перенести принятие программы работы комитета, которую пока вести в формате неформальных консультаций. Он подчеркнул, что отказ в выдаче виз для россиян - это злостное нарушение США своих обязательств.

Чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь напомнил в эфире НСН, почему это очень сложно сделать.

Экс-замгенсека ООН: Перенос Генассамблеи из США потребует огромных расходов

«В политическом плане сложно это пробить, потому что везде, во всех комитетах, комиссиях системы ООН превалирует влияние американцев. И если бы удалось, то ничего бы не изменилось. Потому что штаб-квартира ООН находится на территории США. Допустим, провели первый комитет в Женеве. А дальше что? Заседания других комитетов, комиссий – всей системы ООН тоже переносить, что ли? Давайте тогда переносить штаб-квартиру в другое государство, куда-нибудь в Европу. Можно представить, какая это работа, какие это деньги. Здесь еще материальная сторона вопроса. Нужно готовить целую систему зданий, транспорта, всего остального. Нужно согласие большинства государств», - заметил он.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков предложил проводить заседания Генассамблеи ООН не на территории США. По словам дипломата, от «американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс», в последние годы страдают не только россияне.

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ФОТО: flickr/Isriya Paireepairit
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