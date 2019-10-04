Дипломат: Генассамблею ООН в Европу ради России не перенесут

Перенести сессии первого комитета Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности, из США в Европу, поскольку все еще не решен вопрос с американскими визами для членов российской делегации, предложил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. А сейчас, считает дипломат, нужно перенести принятие программы работы комитета, которую пока вести в формате неформальных консультаций. Он подчеркнул, что отказ в выдаче виз для россиян - это злостное нарушение США своих обязательств.

Чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь напомнил в эфире НСН, почему это очень сложно сделать.