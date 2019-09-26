Рогозин отказался от поездки на Генассамблею ООН
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отказался от участия в мероприятиях сессии Генассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке. Как сообщает РИА Новости, причиной послужила активная пусковая компания ведомства. Кроме того, у Рогозина возникли сложности с выдачей визы.
В пресс-службе Роскосмоса агентству сообщили, что Рогозин подавал заявку на получение американской визы, чтобы провести встречу в Нью-Йорке с руководителями европейских космических агентств. Отмечается, что встреча теперь запланирована в российской столице.
Ранее стало известно, что российский корабль "Союз" успешно состыковался с МКС.
Напомним, между Россией и США накануне начался визовый скандал Десять членов российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН, не получили американские визы.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- «Локомотив» вылетел из Кубка России после матча с «Балтикой»
- «Союз МС-15» успешно состыковался с МКС
- Почти 50 человек обратились к врачам после аварийной посадки самолета в Барнауле
- Лавров высказался за возвращение прямых перелетов между Россией и Грузией
- Экономист назвал МВФ врачом, выписывающим лекарства без диагноза