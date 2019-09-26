Рогозин отказался от поездки на Генассамблею ООН

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отказался от участия в мероприятиях сессии Генассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке. Как сообщает РИА Новости, причиной послужила активная пусковая компания ведомства. Кроме того, у Рогозина возникли сложности с выдачей визы.

В пресс-службе Роскосмоса агентству сообщили, что Рогозин подавал заявку на получение американской визы, чтобы провести встречу в Нью-Йорке с руководителями европейских космических агентств. Отмечается, что встреча теперь запланирована в российской столице.

Ранее стало известно, что российский корабль "Союз" успешно состыковался с МКС.

Напомним, между Россией и США накануне начался визовый скандал Десять членов российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН, не получили американские визы.