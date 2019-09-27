Экс-замгенсека ООН: Перенос Генассамблеи из США потребует огромных расходов

После очередного отказа Соединенных Штатов выдать визы некоторым членам российской делегации, которая должна была принять участие в Генассамблее ООН, в Москве снова прозвучали призывы перенести штаб-квартиру организации из Нью-Йорка. Как заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», от «американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс» в последние годы страдают не только россияне.

Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе заявил в эфире НСН, что реализовать идею МИД РФ может быть достаточно сложно (слушайте аудио).

«Перенесение этого мероприятия, конечно, сопряжено с огромными финансовыми расходами. Я думаю, что это заявление правильное в политическом смысле. Но как оно сможет быть реализовано, это большой вопрос», — сказал дипломат.