Экс-замгенсека ООН: Перенос Генассамблеи из США потребует огромных расходов
Советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе рассказал в эфире НСН, как Россия ответит на очередную невыдачу виз США.
После очередного отказа Соединенных Штатов выдать визы некоторым членам российской делегации, которая должна была принять участие в Генассамблее ООН, в Москве снова прозвучали призывы перенести штаб-квартиру организации из Нью-Йорка. Как заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», от «американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс» в последние годы страдают не только россияне.
Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе заявил в эфире НСН, что реализовать идею МИД РФ может быть достаточно сложно (слушайте аудио).
«Перенесение этого мероприятия, конечно, сопряжено с огромными финансовыми расходами. Я думаю, что это заявление правильное в политическом смысле. Но как оно сможет быть реализовано, это большой вопрос», — сказал дипломат.
Он добавил, что от невыдачи 10 членам российской делегации виз США для участия в 74-ой сессии Генассамблеи ООН, Россия сильно не пострадала, но зеркальные меры, тем не менее, примет.
«Злобная мелочность, доходящая до пределов неразумного. Они теряют мозги просто. Не выдавать визу.. А что от этого меняется? Кто уж так сильно расстроился по этому поводу? Ну, государство укололи. Не в первый раз мы от них такую гадость видим. Наверное, тоже как-нибудь ответим соответственно. Не пустим их каких-нибудь сенаторов тоже», — заявил собеседник НСН.
Ранее зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа предложил запретить в России лотереи грин-карт в качестве ответа США на невыдачу виз российским делегатам. Не отвечать на глупость глупостью призвал в эфире НСН заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.
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