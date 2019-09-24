Толстой: США хотят самостоятельно решать, кого пускать на Генассамблею ООН, а кого нет
Заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой специально для НСН подготовил топ главных новостей уходящего дня, на его взгляд.
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации РФ на Генассамблее в ООН
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации. Они не получили визы для участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Петр Толстой: «Это означает, что сотрудники американского посольства Соединенных Штатов вообще не понимают разницы между международным статусом ООН и непосредственно территорией Соединенных Штатов. Для них ООН – это такой домашний кинотеатр, где разные фильмы показывают, а и они свободны в том, чтобы кого-то допускать или не допускать к просмотру. Но если они эту разницу не понимают, может быть, имеет смысл как-то изменить ситуацию? Например, путем отзыва аккредитации у этих сотрудников. Министерству иностранных дел, наверное, имеет смысл задуматься об адекватных ответных мерах на эти оскорбительные действия со стороны американского посольства. Если такое отношение к ООН и к российской делегации, тогда непонятно, к каким принципам ООН мы, в свою очередь, апеллируем, если сама эта организация и ее принципы не уважаются даже на уровне клерков американского посольства в Москве!»- подчеркнул Петр Толстой в эфире НСН.
Исполком WADA агентства запустил процедуру лишения статуса Российского антидопингового агентства
Исполком Всемирного антидопингового агентства запустил процедуру лишения статуса Российского антидопингового агентства, заявив о несоответствии данных московской лаборатории, переданных в январе, и информации WADA, полученной от их осведомителей. Якобы, искажены результаты допинг-проб.
Петр Толстой: «Хочу сказать, что доступа к этой системе у представителей российской власти нет. Зато он есть, например, у господина Родченкова, который является информатором WADA и находится в Соединенных Штатах. России дали срок на объяснения, а иначе нас просто отстранят от участия в Олимпиаде в Токио. Эта угроза абсолютно реальная и тот факт, что в прошлый раз мы адекватно не ответили на подобные демарши, к сожалению, снова возвращает нас к этому вопросу. Поэтому мне кажется, что нужна достаточно твердая и жесткая реакция спортивного сообщества, иначе под предлогом допинга продолжат вытирать ноги об наших спортсменов и об нашу страну», - заявил он НСН.
Борис Джонсон предложил заключить новое ядерное соглашение с Ираном
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил заключить новое ядерное соглашение с Ираном, которое придет на смену Совместному всеобъемлющему плану действий.
Петр Толстой: «Вообще, конечно, любое соглашение лучше его отсутствия и сам факт, что господин Джонсон интересуется ядерным соглашением с Ираном, делает ему честь. Но пока торговые соглашения, например, с Шотландией и Ирландией, которые не хотят «Брекзита», мне кажется, должны волновать британского премьера в большей степени. Тем не менее, очень важно, что Великобритания выступает с такой инициативой. Будем надеяться, что она к чему-то приведет», - отметил Петр Толстой в беседе с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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