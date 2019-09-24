Толстой: США хотят самостоятельно решать, кого пускать на Генассамблею ООН, а кого нет

Петр Толстой: «Это означает, что сотрудники американского посольства Соединенных Штатов вообще не понимают разницы между международным статусом ООН и непосредственно территорией Соединенных Штатов. Для них ООН – это такой домашний кинотеатр, где разные фильмы показывают, а и они свободны в том, чтобы кого-то допускать или не допускать к просмотру. Но если они эту разницу не понимают, может быть, имеет смысл как-то изменить ситуацию? Например, путем отзыва аккредитации у этих сотрудников. Министерству иностранных дел, наверное, имеет смысл задуматься об адекватных ответных мерах на эти оскорбительные действия со стороны американского посольства. Если такое отношение к ООН и к российской делегации, тогда непонятно, к каким принципам ООН мы, в свою очередь, апеллируем, если сама эта организация и ее принципы не уважаются даже на уровне клерков американского посольства в Москве!»- подчеркнул Петр Толстой в эфире НСН.

