МИД РФ предложила перенести заседания Генассамблеи ООН из Нью-Йорка

Россия предложила проводить заседания Генассамблеи ООН не на территории США. Об этом рассказал в интервью журналу «Международная жизнь» замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, это может стать ответом на невыдачу членам российской делегации для участия в 74-й Генассамблее ООН.

Дипломат отметил, перенести из Соединенных Штатов можно, например, заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, Комиссии по разоружению, передает RT.

Рябков также добавил, что от «американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс», страдает не только Россия, сообщает Ura.ru.

Ранее зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа предложил запретить в России лотереи грин-карт в качестве ответа США на невыдачу виз российским делегатам. Не отвечать на глупость глупостью призвал в эфире НСН заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.



