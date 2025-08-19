Трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом и украинским главой государства Владимиром Зеленским является попыткой европейцев поднять всех участников на один уровень, рассказал чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН.

После саммита с участием европейских политиков в Белом доме 18 августа Дональд Трамп заявил, что готов стать посредником на встрече Путина и Зеленского. В СМИ стали появляться слухи о возможном месте переговоров: Reuters называл Венгрию, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу TF1, что это будет Швейцария. Корчмарь уверен, что единственный возможный вариант — Минск.