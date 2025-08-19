Дипломат увидел «трюк» в попытке заманить Путина на встречу с Зеленским
В СМИ звучат места для встречи президентов России, США и Украины, но этот формат сейчас нереален, заявил НСН Василий Корчмарь.
Трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом и украинским главой государства Владимиром Зеленским является попыткой европейцев поднять всех участников на один уровень, рассказал чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН.
После саммита с участием европейских политиков в Белом доме 18 августа Дональд Трамп заявил, что готов стать посредником на встрече Путина и Зеленского. В СМИ стали появляться слухи о возможном месте переговоров: Reuters называл Венгрию, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу TF1, что это будет Швейцария. Корчмарь уверен, что единственный возможный вариант — Минск.
«Ни Венгрия, ни Швейцария не являются серьезными вариантами для возможной встречи Путина, Трампа и Зеленского. Чтобы провести встречу при наличии посредника в лице американского президента, нужно найти по-настоящему нейтральную территорию. Швейцария таковой уже не является, а Венгрия — член НАТО. Самый удобный и уже опробованный формат — это Минск. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже приглашал к себе американского лидера, там же проходили переговоры по всем минским договоренностям», — отметил он.
Дипломат добавил, что говорить о встрече Путина и Зеленского еще слишком рано, а само обсуждение темы в СМИ является пропагандистским трюком.
«Однако, я сомневаюсь, что такая встреча состоится в ближайшее время, потому что пока не о чем говорить. Руководители не встречаются для того, чтобы обсуждать какие-то вот еще непроверенные, непродуманные и неоговоренные вещи. Нужно наметить перспективы, какие-то общие пункты, а разграничение войск и прекращение огня — это не дело президента. Зеленского даже нельзя назвать легитимным лидером, а его сейчас пытаются с помощью пропагандистского трюка поставить на один уровень с Путиным. Этим процессом управляют представители Западной Европы, им важно поддерживать украинского президента, чтобы он оставался на плаву до какого-то времени», — заключил собеседник НСН.
Ранее Корчмарь объяснил в эфире НСН, где лучше всего встретиться Трампу и Путину.
