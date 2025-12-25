Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил об успехах России и потере влияния Киева в организации. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Укринформ».

По словам дипломата, европейские партнеры Украины в ООН «плачутся», что Россия выходит из международной изоляции и «отгрызает пространство в дипломатической среде». Мельник считает, что это в значительной мере свершившееся дело в ООН.

Как отметил постпред, ситуация для Киева на площадке ООН вряд ли улучшится. Мельник обратил внимание, что в начале 2022 года в организации отдавали более 140 голосов за Украину , но сейчас - менее сотни.

Между тем постпред США при НАТО Мэттью Уитакер предположил, что конфликт на Украине могут урегулировать в течение следующих 90 дней, пишет «Свободная пресса».

