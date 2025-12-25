Кабмин направит 4,2 млрд рублей на строительство автодороги в Крыму
Правительство России выделит на строительство дороги в Крыму более 4,2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Регион до конца года получит средства на опережающее финансирование создания и реконструкции автодороги регионального значения.
«Распоряжение о перераспределении средств на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - отметили в кабмине.
Деньги потратят на продолжение работ на трассе 35А-002 (Е-105), которая идет через Симферополь, Алушту и Ялту. Планируется начать строительство очередного 16-километрового участка дороги. Средства направят в рамках федерального проекта «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя».
Ранее кабмин решил дополнительно направить около 33 млрд рублей в бюджеты почти 40 регионов для софинансирования социально значимых расходов, напоминает РЕН ТВ.
