В Москве загорелся бизнес-центр «Варшавская плаза»

Пожар произошел в бизнес-центре «Варшавская плаза» на юге Москвы. Об этом сообщает столичное управление МЧС.

На северо-западе Москвы загорелся автосервис

Отмечается, что огонь охватил четвертый этаж здания. Спасатели тушат возгорание и эвакуируют людей.

«На месте работают 65 огнеборцев и 18 единиц техники», - указали в МЧС.

Ранее пожар произошел в драматическом театре в Оренбурге, никто не пострадал, напоминает РЕН ТВ.

ФОТО: РИА Новости
