В Москве загорелся бизнес-центр «Варшавская плаза»
25 декабря 202509:44
Пожар произошел в бизнес-центре «Варшавская плаза» на юге Москвы. Об этом сообщает столичное управление МЧС.
Отмечается, что огонь охватил четвертый этаж здания. Спасатели тушат возгорание и эвакуируют людей.
«На месте работают 65 огнеборцев и 18 единиц техники», - указали в МЧС.
Ранее пожар произошел в драматическом театре в Оренбурге, никто не пострадал, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украинские дроны атаковали гумконвой из Дагестана, погибли три человека
- Хуснуллин рассказал о темпах строительного роста в России
- Мостовой возглавит медиафутбольный клуб «Броук Бойз»
- В Москве загорелся бизнес-центр «Варшавская плаза»
- Возьмем Одессу? Чем обернется Украине затягивание конфликта
- Кабмин направит 4,2 млрд рублей на строительство автодороги в Крыму
- В «Ростехе» назвали 2025 год рекордным по выпуску боевых самолетов
- В Индии в ДТП с автобусом погибли девять человек
- Российские школьники за год завоевали 115 медалей на 20 олимпиадах
- Новак рассказал о росте мирового спроса на нефть к 2050 году
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru