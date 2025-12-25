Мостовой возглавит медиафутбольный клуб «Броук Бойз»
25 декабря 202509:56
Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой возглавит медиафутбольный клуб «Броук Бойз» на одном из турниров. Об этом спортсмен рассказал YouTube-каналу «ФК Броуки».
Специалист будет тренировать команду во время зимнего турнира «Напике». Первой игрой 57-летнего Мостового в качестве главного тренера станет товарищеский матч с командой «Союз». По итогам зимнего турнира с Мостовым могут заключить соглашение на сезон Медиалиги.
Ранее Александр Мостовой получил тренерскую лицензию и прошел стажировку в столичном «Динамо».
