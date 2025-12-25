В «Ростехе» назвали 2025 год рекордным по выпуску боевых самолетов
Текущий год стал рекордным по выпуску в России боевых самолетов. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Входящая в организацию Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) изготовила и передала Минобороны последние в 2025 году партии многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты прошли комплекс наземных и летных заводских испытаний.
«Уходящий год стал рекордным по выпуску боевых самолетов. План производства... Су-35С выполнен в полном объеме», - подчеркнули в «Ростехе».
Как отметил гендиректор ОАК Вадим Бадеха, 2025-й был годом ударной работы для предприятий, выполняющих гособоронзаказ. Ряд заводов уже справились с производственной программой уходящего года, другие завершают исполнение контрактов.
Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что РФ производит снаряды и авиабомбы в объемах, которых не достигает ни одна другая страна, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В «Ростехе» назвали 2025 год рекордным по выпуску боевых самолетов
- В Индии в ДТП с автобусом погибли девять человек
- Российские школьники за год завоевали 115 медалей на 20 олимпиадах
- Новак рассказал о росте мирового спроса на нефть к 2050 году
- Рейс Петербург-Якутск из-за неисправности приземлился в Москве
- Ким Чен Ын ознакомился с ходом работ над секретным подводным оружием
- ПВО за ночь сбила над Россией 141 украинский беспилотник
- В Темрюке из-за БПЛА загорелись два резервуара с нефтепродуктами
- В России с 1 марта 2026 года ограничат иностранные слова на вывесках
- СМИ: Суды начали отменять решения по «схеме Долиной»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru