В «Ростехе» назвали 2025 год рекордным по выпуску боевых самолетов

Текущий год стал рекордным по выпуску в России боевых самолетов. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Входящая в организацию Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) изготовила и передала Минобороны последние в 2025 году партии многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты прошли комплекс наземных и летных заводских испытаний.

«Уходящий год стал рекордным по выпуску боевых самолетов. План производства... Су-35С выполнен в полном объеме», - подчеркнули в «Ростехе».

Как отметил гендиректор ОАК Вадим Бадеха, 2025-й был годом ударной работы для предприятий, выполняющих гособоронзаказ. Ряд заводов уже справились с производственной программой уходящего года, другие завершают исполнение контрактов.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что РФ производит снаряды и авиабомбы в объемах, которых не достигает ни одна другая страна, пишет 360.ru.

