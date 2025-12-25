Первый поезд в честь Жириновского отправился из Москвы в Адлер
Поезд с брендированным вагоном «Россия. Жириновский», посвященный 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, отправился в первый рейс из Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
Вагон украшен изображением профиля Жириновского и автографом политика. Его отправили с Казанского вокзала в Москве лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и глава РЖД Олег Белозеров. Поезд совершит рейс из столицы в Адлер.
По данным пресс-службы партии, всего организуют 18 тематических поездов. Они будут курсировать из Москвы во Владивосток, Казань и Адлер до декабря следующего года.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ об организации в 2026 году мероприятий в честь 80-летия Владимира Жириновского, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Без морщин, но с бородой: Почему мужчины стали чаще прибегать к бьюти-услугам
- Сборная России планирует провести два матча в июне с участниками ЧМ
- Онищенко оценил необходимость отмены массовых мероприятий из-за гриппа
- Адвокат Лурье: Суд может незамедлительно выселить Долину из квартиры
- Онищенко предрек рост заболеваемости гриппом с середины января
- Путин внес изменения в состав госсовета РФ
- Онищенко заявил, что гонконгский грипп «не обходит» российскую вакцину
- Первый поезд в честь Жириновского отправился из Москвы в Адлер
- Постпред Украины при ООН пожаловался на успехи России
- Украинские дроны атаковали гумконвой из Дагестана, погибли три человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru