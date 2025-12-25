Первый поезд в честь Жириновского отправился из Москвы в Адлер

Поезд с брендированным вагоном «Россия. Жириновский», посвященный 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, отправился в первый рейс из Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Вагон украшен изображением профиля Жириновского и автографом политика. Его отправили с Казанского вокзала в Москве лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и глава РЖД Олег Белозеров. Поезд совершит рейс из столицы в Адлер.

По данным пресс-службы партии, всего организуют 18 тематических поездов. Они будут курсировать из Москвы во Владивосток, Казань и Адлер до декабря следующего года.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об организации в 2026 году мероприятий в честь 80-летия Владимира Жириновского, напоминает «Свободная пресса».

