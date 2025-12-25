Украинские дроны атаковали гумконвой из Дагестана, погибли три человека

Украинские беспилотники атаковали гуманитарный конвой из Дагестана на приграничной территории, есть жертвы. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

По его словам, два грузовика перевозили гуманитарную помощь, один из них по пути остановился на ремонт, а другую «ГАЗель» и легковое авто обстреляли с применением БПЛА.

«Есть погибшие, – замглавы Шамильского района, откуда направлялся груз, Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации «Самооборона» Али и Мурад. Еще один сопровождающий, общественник Шамиль, с ранениями доставлен в медучреждение», - написал Меликов.

Все обстоятельства ЧП устанавливаются. Как отметил глава Дагестана, предстоит разобраться, как была организована поездка, были ли учтены требования безопасности и согласован маршрут. Меликов выразил соболезнования близким погибших и поручил оказать им необходимую помощь.

Ранее в Белгороде пятимесячный ребенок получил ранения в результате атаки украинских БПЛА, напоминает РЕН ТВ.

