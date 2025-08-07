Дипломат: Путин и Трамп встретятся в Белоруссии

Минск является самым удобным местом для переговоров президентов России и США, сказал в эфире НСН Василий Корчмарь, усомнившись, что Путин планирует участвовать в трехсторонней встрече с Зеленским.

Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом состоится в Белоруссии, предположил в интервью НСН чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь. При этом он усомнился в ближайшей перспективе трехсторонней встречи лидеров России, США и Украины.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа, которая состоится «ориентировочно на следующей неделе». По его словам, место проведения встречи согласовано, однако о нем Кремль сообщит позже. Корчмарь выразил уверенность, что речь идет о Минске.

Ушаков: Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа
«Во-первых, учитывая решение Международного уголовного суда об "аресте" нашего президента, тут остается только один путь – направиться в Беларусь. Минск – самое удобное место для проведения такой встречи, если она состоится. Во-вторых, в свое время Лукашенко предлагал организовать такую встречу именно в Минске. Для нас это самое удобное место. Стамбул неприемлем с разных сторон. Турция член НАТО, там сбили наш самолет, убили посла. Чисто психологически эта атмосфера не способствует проведению такой встречи в Стамбуле. Лететь в какую-то арабскую страну несвойственно для нашего президента, плюс это далеко», - пояснил дипломат.

При этом он отметил, что возможная трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Зеленского будет воспринята Украиной как победа, поскольку станет свидетельством легитимности лидера этой страны.

(текст будет дополнен)

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыДональд ТрампВладимир Путин

