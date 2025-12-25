Хуснуллин рассказал о темпах строительного роста в России

Объемы строительства в целом в России увеличились по итогам года. Об этом заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

«Нам удалось прибавить в объемах строительства... Мы видим, что за год отрасль вырастет еще более чем на 3%», - отметил вице-премьер.

Кроме того, Хуснуллин указал, что по итогам 2025 года в стране будет введено около 107 млн квадратных метров жилья.

Ранее вице-премьер рассказал о планах отремонтировать и построить 28 тысяч километров дорог до конца 2025 года, напоминает РЕН ТВ.

