Пашинян: Армения больше не считает РФ стратегическим партнером

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после событий 2022 года Еревану сложно называть Россию стратегическим партнером. Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос о новой программе правительства, передает Интерфакс.

Пашинян пояснил, что если бы в программе правительства на 2026–2031 годы было зафиксировано стратегическое партнерство, у него бы спросили, почему РФ и ОДКБ в сентябре 2022 года не выполнили свои обязательства в сфере безопасности. В документе говорится о продолжении диалога и взаимовыгодного сотрудничества с Россией, но без указания статуса союзника.