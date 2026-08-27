Пашинян: Армения больше не считает РФ стратегическим партнером

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после событий 2022 года Еревану сложно называть Россию стратегическим партнером. Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос о новой программе правительства, передает Интерфакс.

Пашинян пояснил, что если бы в программе правительства на 2026–2031 годы было зафиксировано стратегическое партнерство, у него бы спросили, почему РФ и ОДКБ в сентябре 2022 года не выполнили свои обязательства в сфере безопасности. В документе говорится о продолжении диалога и взаимовыгодного сотрудничества с Россией, но без указания статуса союзника.

Новая пешка ЕС: Почему Пашинян захотел «выгнать» Армению из ОДКБ

Пашинян отметил, что трансформация отношений с РФ — естественный процесс, поскольку между Арменией и Азербайджаном установлен мир. Он также подчеркнул, что события 2021–2023 годов показали: Россия может иметь ограничения в выполнении функции гаранта безопасности из-за собственных проблем.

Новая программа правительства Армении рассчитана на период до 2031 года. В ней сделан акцент на сбалансированную внешнюю политику и развитие отношений в новых условиях.

Между тем французский политолог Тигран Егавян заявил, что Евросоюз не собирается принимать Армению в свой состав ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Александр Патрин
ТЕГИ:РоссияАрменияНикол Пашинян

Горячие новости

Все новости

партнеры