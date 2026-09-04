Власти Армении не будут вводить визовый режим с Россией на данном этапе, однако если сейчас это сделает Россия, а такие риски есть, то это будет очень тяжелым ударом для Еревана. Об этом НСН рассказал экс-депутат Национального собрания республики Арман Абовян.

Запад требует у Армении установить визовый режим с Россией, пишет издание Hraparak со ссылкой на источники в армянском правительстве. По их данным, это является предварительным условием, после которого Евросоюз может либерализовать визовый режим для Армении через несколько лет. Отмечается, что этот процесс начнется в 2029 году. При этом накануне сам премьер Армении Никол Пашинян сообщил об отсутствии планов вводить визы для граждан России. Абовян раскрыл, каковы шансы, что Армения все-таки введет визовый режим с РФ.

«Во‑первых, у Армении нет даже малейших перспектив попасть в Европу. Я не могу утверждать, но не исключаю возможности, что Евросоюз потребует максимального отдаления от России — а это, в том числе, подразумевает и введение визового режима. Во‑вторых, я не думаю, что на данном этапе власти Армении будут вводить визовый режим: сейчас им это не нужно. Ведь если после обрушения экономических связей ещё и потерять туристический поток, последствия будут очень серьёзными. При этом я бы не исключал введения визового режима со стороны России: Армения взяла враждебный курс на сближение с геополитической структурой, которая угрожает России как минимум войной. Но если Россия введёт визы, для Армении это станет очень болезненным ударом», — рассказал он.