«Скотская русофобия!»: Армению предупредили о болезненном визовом ударе России
Арман Абовян раскрыл НСН, что Евросоюз действительно может поставить Армении условие о введении виз с Россией, однако вряд ли Ереван сейчас обрушит отношения до такого уровня.
Власти Армении не будут вводить визовый режим с Россией на данном этапе, однако если сейчас это сделает Россия, а такие риски есть, то это будет очень тяжелым ударом для Еревана. Об этом НСН рассказал экс-депутат Национального собрания республики Арман Абовян.
Запад требует у Армении установить визовый режим с Россией, пишет издание Hraparak со ссылкой на источники в армянском правительстве. По их данным, это является предварительным условием, после которого Евросоюз может либерализовать визовый режим для Армении через несколько лет. Отмечается, что этот процесс начнется в 2029 году. При этом накануне сам премьер Армении Никол Пашинян сообщил об отсутствии планов вводить визы для граждан России. Абовян раскрыл, каковы шансы, что Армения все-таки введет визовый режим с РФ.
«Во‑первых, у Армении нет даже малейших перспектив попасть в Европу. Я не могу утверждать, но не исключаю возможности, что Евросоюз потребует максимального отдаления от России — а это, в том числе, подразумевает и введение визового режима. Во‑вторых, я не думаю, что на данном этапе власти Армении будут вводить визовый режим: сейчас им это не нужно. Ведь если после обрушения экономических связей ещё и потерять туристический поток, последствия будут очень серьёзными. При этом я бы не исключал введения визового режима со стороны России: Армения взяла враждебный курс на сближение с геополитической структурой, которая угрожает России как минимум войной. Но если Россия введёт визы, для Армении это станет очень болезненным ударом», — рассказал он.
При этом политолог отметил, что сейчас власти Армении стремятся обострить ситуацию до предела, чтобы спровоцировать Россию сделать недружественные шаги первой, таким образом обвинив ее в ухудшении отношений и развязав себе руки.
«Как действует власть Армении? Она доводит ситуацию до, фактически, тупика с перспективой, чтобы первый шаг сделала Россия, и чтобы потом обвинить русских, например, в том, что Армению выгнали из ОДКБ, из ЕАЭС. Все-таки не будем забывать, что даже при той оголтелой, скотской русофобии, которую сегодня разгоняют пропагандистские ресурсы, тем не менее более 50% населения имеют положительное отношение к русским. При этом абсолютное большинство армян в Армении категорически против ухудшения отношений с Россией. Власть же сейчас всеми органами уцепилась за закон о том, что Армения идет в Европу, и пытается избежать референдума, потому что знает, что 101% она проиграет. То есть у большинства населения нет поддержки. Так что не думаю, что будет референдум в ближайшее время», — подытожил он.
Ранее Пашинян заявил, что референдум по вступлению Армении в Евросоюз может пройти только тогда, когда данный вопрос станет более предметным, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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