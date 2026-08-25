В Госдуме заявили, что Россия заберет у Армении «все подарки»

По его словам, Армения желает «получать все преференции от России и подыгрывать Западу».

«Пусть подыгрывают. Но мы тогда тоже, естественно, все наши подарки, которые на протяжении многих лет делали этой стране, уберём», - сказал депутат.

Чепа добавил, что в этом случае армянскому премьер-министру Николу Пашиняну придётся «очень сложно».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в случае выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) газ для жителей республики «подорожает почти в четыре раза», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

