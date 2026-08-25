В Госдуме заявили, что Россия заберет у Армении «все подарки»
Москва заберет у Еревана «все подарки». Как пишет ТАСС, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По его словам, Армения желает «получать все преференции от России и подыгрывать Западу».
«Пусть подыгрывают. Но мы тогда тоже, естественно, все наши подарки, которые на протяжении многих лет делали этой стране, уберём», - сказал депутат.
Чепа добавил, что в этом случае армянскому премьер-министру Николу Пашиняну придётся «очень сложно».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в случае выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) газ для жителей республики «подорожает почти в четыре раза», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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