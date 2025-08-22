«Что касается возможной коалиции. Если партия PAS набирает меньшинство, что наиболее вероятный сценарий, то, конечно, они будут пытаться организовать фальсификации, особенно в европейских странах. Потому что есть ошибочное мнение, что в Европе все голосуют за PAS. Это не так, но это очень удобная позиция для правящей партии, потому что оппозиция, к сожалению, никаким образом не работает с диаспорой на внешнем контуре в ЕС. Из-за этого кажется, что там все поддерживают PAS. Я не слышал, чтобы «Альтернатива» предлагала партии PAS сделать коалицию, в случае, если даже с помощью фальсификаций им не удастся посадить в кресло нужное для большинства количество депутатов в парламенте. Наоборот, одного из лидеров «Альтернативы» Иона Чебана, как и меня, сделали невъездным в ЕС. Но в то же время не исключаю, что некоторые оппозиционеры ведут сепаратные переговоры с PAS», - рассказал он.

Также Тулянцев отметил, что для Майи Санду неважно, чтобы предстоящие выборы были легитимны внутри страны, так как она уже начала репрессии.

«То, что партия PAS теряет поддержку общества и своего ядерного электората, это факт. Даже если никто из оппозиционеров не побежит в стан к PAS, есть очень высокий риск вмешательства во внутренние дела Молдовы так называемых западных партнеров. Мы видели, как были фактически отменены выборы в Румынии, и что сейчас происходит в Европе - она сама по себе становится антиевропейской. Поэтому важно понимать, что Майя Санду не добивается легитимности внутри страны. Ей совершенно плевать, как будут здесь голосовать люди, потому что она уже включила репрессивный аппарат. Публикуются уголовные дела на лидеров оппозиционных сил, созданы некие списки людей, которых будут пытаться не допустить до выборов. Кстати, я тоже попал в эти списки. Поэтому велика вероятность делегитимизации выборов со стороны партнеров ЕС и отмены выборов», - подытожил он.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул - это попытка властей Молдавии убрать политического конкурента, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

