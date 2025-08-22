Попытки фальсификаций: В Молдавии опасаются румынского сценария с выборами
Партия Майи Санду теряет поддержку общества и своего ядерного электората, поэтому будет пытаться организовать фальсификации в Европе и уже начала репрессии в стране, заявил НСН Игорь Тулянцев.
Правящая партия PAS в Молдавии, скорее всего, наберет наименьшее количество голосов и есть высокий риск, что они устроят провокации в Европе. Также велика вероятность, что выборы в Молдавии будут сорваны западными партнёрами как это было в Румынии. Об этом НСН рассказал глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.
Свежий соцопрос в Молдавии от компании iData показывает, что на парламентских выборах 28 сентября правящая партия PAS не наберет большинство, а в случае появления оппозиционной коалиции даже может оказаться в меньшинстве. По модели iData, из 101 мандата PAS могут получить только 41, «Патриотический избирательный блок» – 36, а «Альтернатива» и «Наша партия» по 13 и 11 мест соответственно. Потенциально PAS может образовать коалицию с проевропейской «Альтернативой»: 54 мандата обеспечат большинство. Тулянцев заявил, что пока предпосылок для коалиции нет.
«Что касается возможной коалиции. Если партия PAS набирает меньшинство, что наиболее вероятный сценарий, то, конечно, они будут пытаться организовать фальсификации, особенно в европейских странах. Потому что есть ошибочное мнение, что в Европе все голосуют за PAS. Это не так, но это очень удобная позиция для правящей партии, потому что оппозиция, к сожалению, никаким образом не работает с диаспорой на внешнем контуре в ЕС. Из-за этого кажется, что там все поддерживают PAS. Я не слышал, чтобы «Альтернатива» предлагала партии PAS сделать коалицию, в случае, если даже с помощью фальсификаций им не удастся посадить в кресло нужное для большинства количество депутатов в парламенте. Наоборот, одного из лидеров «Альтернативы» Иона Чебана, как и меня, сделали невъездным в ЕС. Но в то же время не исключаю, что некоторые оппозиционеры ведут сепаратные переговоры с PAS», - рассказал он.
Также Тулянцев отметил, что для Майи Санду неважно, чтобы предстоящие выборы были легитимны внутри страны, так как она уже начала репрессии.
«То, что партия PAS теряет поддержку общества и своего ядерного электората, это факт. Даже если никто из оппозиционеров не побежит в стан к PAS, есть очень высокий риск вмешательства во внутренние дела Молдовы так называемых западных партнеров. Мы видели, как были фактически отменены выборы в Румынии, и что сейчас происходит в Европе - она сама по себе становится антиевропейской. Поэтому важно понимать, что Майя Санду не добивается легитимности внутри страны. Ей совершенно плевать, как будут здесь голосовать люди, потому что она уже включила репрессивный аппарат. Публикуются уголовные дела на лидеров оппозиционных сил, созданы некие списки людей, которых будут пытаться не допустить до выборов. Кстати, я тоже попал в эти списки. Поэтому велика вероятность делегитимизации выборов со стороны партнеров ЕС и отмены выборов», - подытожил он.
Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул - это попытка властей Молдавии убрать политического конкурента, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Попытки фальсификаций: В Молдавии опасаются румынского сценария с выборами
- Россиянам рассказали о пользе облепихи
- «Ссылки и хештеги»: За какую рекламу будут штрафовать пользователей Instagram
- Минюст удивил политолога Маркова выдачей ему статуса иноагента
- Политолога Сергея Маркова признали иноагентом
- Депутат Гусев рассказал, как искоренить нелегальных таксистов
- СМИ назвали число находящихся в России украинских военнопленных
- Россиян призвали не переживать из-за пропажи приложений для Smart TV
- Toyota не намерена возобновлять продажи автомобилей в России
- Минцифры заявило о массированной кибератаке на «Госуслуги» из-за рубежа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru