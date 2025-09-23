Мединский отреагировал на запрет показа в Молдавии фильма Гайдая

Помощник российского президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский отреагировал на запрет в Молдавии комедии «Иван Васильевич меняет профессию» отечественного режиссера Леонида Гайдая, сообщают «Известия».

В комедии «Иван Васильевич меняет профессию» нашли киноляп с аквариумом

Он считает это глупостью. «Стараюсь не замечать всякого рода глупости. Но это особый случай», — заявил политик.

Мединский считает, что данное решение мотивированное «милитаристским контекстом и политическим содержанием», а значит, обречет власть Молдавии на вечное осуждение.

Власти Молдавии запретили комедию «Иван Васильевич меняет профессию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

