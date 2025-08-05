В Госдуме допустили физическое устранение оппозиции в Молдавии

Желающая удержаться у власти президент Молдавии Майя Санду ничем не гнушается ради устранения конкурентов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Гуцул назвала вынесенный ей приговор суда политической расправой

По его словам, решение суда, приговорившего главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, «как раз из этой серии».

«Санду готова на всё — молдавскую оппозицию не регистрируют, бросают за решетку, осталось только начать устранять физически. Уверен, что и до этого дело дойдёт», - указал парламентарий.

Журавлёв добавил, что всё, что происходит в Молдавии, поощряется Евросоюзом.

Ранее суд приговорил Гуцул к семи годам заключения, признав её виновной по делу о незаконном финансировании запрещённой в Молдавии партии «Шор», сообщает RT.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Майя СандуАлексей ЖуравлевГосдумаОппозицияМолдавия

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