В Госдуме допустили физическое устранение оппозиции в Молдавии

По его словам, решение суда, приговорившего главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, «как раз из этой серии».

«Санду готова на всё — молдавскую оппозицию не регистрируют, бросают за решетку, осталось только начать устранять физически. Уверен, что и до этого дело дойдёт», - указал парламентарий.

Журавлёв добавил, что всё, что происходит в Молдавии, поощряется Евросоюзом.

Ранее суд приговорил Гуцул к семи годам заключения, признав её виновной по делу о незаконном финансировании запрещённой в Молдавии партии «Шор», сообщает RT.

