В Госдуме допустили физическое устранение оппозиции в Молдавии
Желающая удержаться у власти президент Молдавии Майя Санду ничем не гнушается ради устранения конкурентов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
По его словам, решение суда, приговорившего главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, «как раз из этой серии».
«Санду готова на всё — молдавскую оппозицию не регистрируют, бросают за решетку, осталось только начать устранять физически. Уверен, что и до этого дело дойдёт», - указал парламентарий.
Журавлёв добавил, что всё, что происходит в Молдавии, поощряется Евросоюзом.
Ранее суд приговорил Гуцул к семи годам заключения, признав её виновной по делу о незаконном финансировании запрещённой в Молдавии партии «Шор», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru