Песков опроверг слова Санду о якобы вмешательстве РФ в выборы в Молдавии

Комментируя слова президента Молдавии Майи Санду о якобы намерении Москвы вмешаться в предстоящие выборы в респулике и взять её под контроль, он указал, что это не соответствует действительности.

«Мы с сожалением наблюдаем за тем, как нарушаются электроральные права молдован, живущих за пределами своей страны», - добавил представитель Кремля.

Ранее Санду созвала заседание Высшего совета безопасности Молдавии с целью обсудить вопрос об «иностранном вмешательстве» в избирательный процесс в республике, сообщает RT.

