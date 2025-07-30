Песков опроверг слова Санду о якобы вмешательстве РФ в выборы в Молдавии

Россия не вмешивается во внутренние дела других государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Молдавия откроет в России два участка для голосования

Комментируя слова президента Молдавии Майи Санду о якобы намерении Москвы вмешаться в предстоящие выборы в респулике и взять её под контроль, он указал, что это не соответствует действительности.

«Мы с сожалением наблюдаем за тем, как нарушаются электроральные права молдован, живущих за пределами своей страны», - добавил представитель Кремля.

Ранее Санду созвала заседание Высшего совета безопасности Молдавии с целью обсудить вопрос об «иностранном вмешательстве» в избирательный процесс в республике, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Григорий Сысоев
ТЕГИ:ВыборыДмитрий ПесковМолдавияРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры