Песков опроверг слова Санду о якобы вмешательстве РФ в выборы в Молдавии
Россия не вмешивается во внутренние дела других государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя слова президента Молдавии Майи Санду о якобы намерении Москвы вмешаться в предстоящие выборы в респулике и взять её под контроль, он указал, что это не соответствует действительности.
«Мы с сожалением наблюдаем за тем, как нарушаются электроральные права молдован, живущих за пределами своей страны», - добавил представитель Кремля.
Ранее Санду созвала заседание Высшего совета безопасности Молдавии с целью обсудить вопрос об «иностранном вмешательстве» в избирательный процесс в республике, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru